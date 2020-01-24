Румыния потребовала объяснений после слов Зеленского об «оккупации»
Министерство иностранных дел Румынии потребовала объяснений от Киева после того, как президент Украины Владимир Зеленский в своей речи упомянул Северную Буковину.
Речь идет о заявлении Зеленского ко Дню Соборности. Украинский президент упомянул о событиях 100-летней давности, когда территорию Галичины заняли поляки, Закарпатье отошло Чехословакии, а Северная Буковина – Румынии.
Однако в английской версии текста речи для слова «заняли» было использовано occupied – «оккупировали».
В МИД Румынии заявили, что требуют разъяснений от Киева, а также выразили удивление и подчеркнули необходимость правильного понимания истории.
В свою очередь посол Украины в Румынии Александр Банков принес извинения и отметил, что во всем виновата неточность в переводе.
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- Румыния потребовала объяснений после слов Зеленского об «оккупации»