Румыния потребовала объяснений после слов Зеленского об «оккупации»

Речь идет о заявлении Зеленского ко Дню Соборности. Украинский президент упомянул о событиях 100-летней давности, когда территорию Галичины заняли поляки, Закарпатье отошло Чехословакии, а Северная Буковина – Румынии.

Однако в английской версии текста речи для слова «заняли» было использовано occupied – «оккупировали».

В МИД Румынии заявили, что требуют разъяснений от Киева, а также выразили удивление и подчеркнули необходимость правильного понимания истории.

В свою очередь посол Украины в Румынии Александр Банков принес извинения и отметил, что во всем виновата неточность в переводе.

