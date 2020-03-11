«Трёшку до получки». Белорусские власти по такому принципу просят российскую нефть

Падение цен на нефть сближает позиции России и Белоруссии по вопросу поставок углеводородов. Об этом в Москве на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил белорусский премьер Сергей Румас. По его мнению, у Минска появляются дополнительные возможности договориться с Россией. А также «равным образом влияет и на переговоры Минска с альтернативными поставщиками».

Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН выразил уверенность, что Белоруссия всерьез хочет договориться с Россией.

«Есть активное стремление договориться, потому что при всех колебаниях рынка нефти, самые низкие издержки по ее доставке – это по трубе из России. Нефть на мировом рынке может быть сколь угодно дешевой, но оплата фрахта танкера, железной дороги и так далее ведет к тому, что овчинка не стоит выделки. Так завязан технологический комплекс, так нам построили нефтепереработку еще коммунисты», - сказал он.

Несмотря на падение цен, Минску это больших выгод не принесло.



«Это сиюминутная цена. Сегодня она меньше, завтра – больше. А мы говорим о долгосрочной покупке, о покупке 18 млн т нефти, а не о том, чтобы день простоять, да ночь продержаться. Поэтому технически ситуация никак не изменилась. Беларусь по-прежнему не покупает нефть в России. Россия по-прежнему не продаёт нефть в Беларусь. Есть точечные сделки, где речь идёт о четырехзначных или пятизначных цифрах. Но эти мелкие сделки выглядят как стремление, что называется, “перехватить трёшку до получки”. Дело идёт к концу первого квартала. Однако “Транснефть” сообщила, что к настоящему моменту российские продавцы оформили маршрутные поручения на прокачку в Беларусь в марте всего двухсот восьми тысяч тонн нефти. Данные, которыми я располагаю, подтверждают, что основной объём нефти в Беларусь по-прежнему продают лишь структуры Гуцериева. Их объёмы продаж стабильны - около четырёхсот тысяч тонн в месяц. Но белорусские нефтеперегонные заводы принудительно выведены на половинную мощность. И это нанесло тяжёлый удар по белорусскому экспорту. В январе бюджет республики потерял половину внешнеэкономических поступлений. Данные за февраль серьёзно запаздывают -- очевидно, что в Минске не хотят будоражить население провальными цифрами. Особенно на фоне повышенной нервозности граждан, которая связана с резким падением курса местного рубля», - добавил собеседник НСН.

