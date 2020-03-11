«Трёшку до получки». Белорусские власти по такому принципу просят российскую нефть
Политолог и эксперт по Белоруссии в эфире НСН выразил уверенность, что Белоруссия всерьез хочет договориться с Россией по нефти.
Падение цен на нефть сближает позиции России и Белоруссии по вопросу поставок углеводородов. Об этом в Москве на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил белорусский премьер Сергей Румас. По его мнению, у Минска появляются дополнительные возможности договориться с Россией. А также «равным образом влияет и на переговоры Минска с альтернативными поставщиками».
Политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН выразил уверенность, что Белоруссия всерьез хочет договориться с Россией.
«Есть активное стремление договориться, потому что при всех колебаниях рынка нефти, самые низкие издержки по ее доставке – это по трубе из России. Нефть на мировом рынке может быть сколь угодно дешевой, но оплата фрахта танкера, железной дороги и так далее ведет к тому, что овчинка не стоит выделки. Так завязан технологический комплекс, так нам построили нефтепереработку еще коммунисты», - сказал он.
Несмотря на падение цен, Минску это больших выгод не принесло.
«Это сиюминутная цена. Сегодня она меньше, завтра – больше. А мы говорим о долгосрочной покупке, о покупке 18 млн т нефти, а не о том, чтобы день простоять, да ночь продержаться. Поэтому технически ситуация никак не изменилась. Беларусь по-прежнему не покупает нефть в России. Россия по-прежнему не продаёт нефть в Беларусь. Есть точечные сделки, где речь идёт о четырехзначных или пятизначных цифрах. Но эти мелкие сделки выглядят как стремление, что называется, “перехватить трёшку до получки”. Дело идёт к концу первого квартала. Однако “Транснефть” сообщила, что к настоящему моменту российские продавцы оформили маршрутные поручения на прокачку в Беларусь в марте всего двухсот восьми тысяч тонн нефти. Данные, которыми я располагаю, подтверждают, что основной объём нефти в Беларусь по-прежнему продают лишь структуры Гуцериева. Их объёмы продаж стабильны - около четырёхсот тысяч тонн в месяц. Но белорусские нефтеперегонные заводы принудительно выведены на половинную мощность. И это нанесло тяжёлый удар по белорусскому экспорту. В январе бюджет республики потерял половину внешнеэкономических поступлений. Данные за февраль серьёзно запаздывают -- очевидно, что в Минске не хотят будоражить население провальными цифрами. Особенно на фоне повышенной нервозности граждан, которая связана с резким падением курса местного рубля», - добавил собеседник НСН.
По мнению Александра Зимовского, сейчас самым разумным действием для белорусских властей могло бы стать использование зарезервированных ранее средств для покупки российской нефти по текущим ценам.
«Понятно, что в такой ситуации белорусы ищут возможность всё-таки договориться с российскими нефтяниками. Всё упирается, как мы знаем, в премию к контрактной цене. Широко тиражировалась новость, что нашлась российская компания, которая продаст нефть без премии. Когда проверили факты, оказалось, что это белорусская компания, которая получила право на добычу небольших объёмов нефти на территории России. Так что формально да -- белорусы сами себе продают нефть без премии.
Местные аналитики сейчас заняты другим интересным делом. Они ищут, куда пропали 6 миллионов тонн нефти, которые руководитель республики поручил срочно купить у никому не известных продавцов за пару дней до обвала рынка. Никакой конспирологии тут нет, просто местное экспертное сообщество гадает, во что обошлась белорусскому бюджету эта таинственная нефть? И почему она не поступает на переработку?
Конечно, самым разумным поступком белорусских властей могло стать использование зарезервированных республикой средств на покупку российской нефти по текущим ценам рынка. Скажем, купить не 18 миллионов тонн, как планировалось, а миллионов 25-30. Однако у Минска крайне узкий горизонт планирования. Для принятия стратегических и далеко идущих решений им не хватает умения масштабно мыслить. Поэтому белорусы так и будут рубиться за 2-3 доллара премии. Пока нефть на мировом рынке не вернётся в комфортный для России ценовой коридор», - подытожил Александр Зимовский.
Отметим, что 10 апреля в Минске пройдет заседание межправительственного совета ЕврАзЭС. По словам белорусского премьера, от договоренностей по интеграции, которых удастся достичь с Москвой, будет зависеть и движение в ЕврАзЭС.
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