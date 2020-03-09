Пять российских компаний открыли поставки нефти в Белоруссию

Пять небольших российских нефтяных компаний стали новыми поставщиками сырья для Белоруссии. Суммарный объем поставок запланирован на уровне 200 тыс. тонн. Такое заявление сделал пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко на пресс-конфренции в понедельник, 9 марта, сообщает ТАСС.

«В соответствии с ранее согласованным графиком поставок начаты поставки нефти на белорусские НПЗ от пяти российских компаний. Ранее они поставки нефти в Беларусь не осуществляли… Совокупный объем в марте от этих компаний составит около 200 тысяч тонн», - отметил представитель «Белнефтехима».