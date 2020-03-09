Пять российских компаний открыли поставки нефти в Белоруссию
Пять небольших российских нефтяных компаний стали новыми поставщиками сырья для Белоруссии. Суммарный объем поставок запланирован на уровне 200 тыс. тонн. Такое заявление сделал пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко на пресс-конфренции в понедельник, 9 марта, сообщает ТАСС.
«В соответствии с ранее согласованным графиком поставок начаты поставки нефти на белорусские НПЗ от пяти российских компаний. Ранее они поставки нефти в Беларусь не осуществляли… Совокупный объем в марте от этих компаний составит около 200 тысяч тонн», - отметил представитель «Белнефтехима».
Тищенко не назвал новых поставщиков нефти из России. Пресс-секретарь «Белнефтехима» при этом отметил, что поставки осуществляются по цене без премии, на чем настаивал Минск.
По поводу возможных поставок нефти из России в апреле представитель минского концерна заявил, что работа с потенциальными поставщиками еще предстоит с учетом ситуации на мировом рынке.
Напомним, Белоруссия с конца 2019 года не может согласовать с Россией условия поставки нефти: Минск не устраивает цена и отсутствие соглашения по компенсации потерь от налогового манёвра.
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