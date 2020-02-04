Руководство Польши не пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы

«Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня», - цитирует Пескова RT.

Отметим, что в прошлом году власти Польши не пригласили Владимира Путина на мероприятие, посвященное 80-летней годовщине начала Второй мировой войны.

Накануне министр иностранных дел Польши Яцек Чапутови заявил, что Москва проиграла Варшаве, так как не смогла навязать миру «свое повествование истории».

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «так думают все Наполеоны», включая тех, кто лежит в больницах.

Ранее заместитель Чапутовича Павел Яблонский заявил, что Польша имеет право требовать военные репарации с России за ущерб, который его страна понесла в годы Второй мировой войны.

Как отметил политический эксперт Анатолий Вассерман, такие заявление связаны с тем, что Польша ищет новые источники финансирования после прекращения дотаций от Евросоюза, сообщает «Свободная пресса».

