Руководство Польши не пригласили в Москву на празднование 75-летия Победы
Руководителей Польши не приглашали в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня», - цитирует Пескова RT.
Отметим, что в прошлом году власти Польши не пригласили Владимира Путина на мероприятие, посвященное 80-летней годовщине начала Второй мировой войны.
Накануне министр иностранных дел Польши Яцек Чапутови заявил, что Москва проиграла Варшаве, так как не смогла навязать миру «свое повествование истории».
В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «так думают все Наполеоны», включая тех, кто лежит в больницах.
Ранее заместитель Чапутовича Павел Яблонский заявил, что Польша имеет право требовать военные репарации с России за ущерб, который его страна понесла в годы Второй мировой войны.
Как отметил политический эксперт Анатолий Вассерман, такие заявление связаны с тем, что Польша ищет новые источники финансирования после прекращения дотаций от Евросоюза, сообщает «Свободная пресса».
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