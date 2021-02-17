Руководителя телеканала RT во Франции вызвали в полицию
Главный редактор медиахолдинга RT Маргарита Симоньян заявила, что руководителя французского подразделения компании вызвали в местную полицию. Об этом сообщает РИА Новости.
На прошлой неделе в полицию вызывали главу подразделения RT в Германии Динару Токтосунову, она является свидетелем в деле об убийстве. Ее вызов произошел, как передает агентство, по запросу Украины.
Маргарита Симоньян в своем канале в Telegram предположила, что "руководителей дойче велле и франс 24" в России в полицию не вызывали.
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