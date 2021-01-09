Руководители служб безопасности Армении и Азербайджана встретились на нейтральной территории
Руководители служб безопасности Армении и Азербайджана Армен Абазян и Али Нагиев встретились на нейтральной территории приграничной зоны. Об этом сообщает пресс-центр Службы национальной безопасности (СНБ) Армении в субботу, 9 января.
Главы двух ведомств встретились около села Ерасх Араратской области, поблизости к азербайджанской Нахичевани, уточняет РИА Новости.
Главными вопросами встречи стали обмен пленными и поиск без вести пропавших в боях в Нагорном Карабахе.
Напомним, главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в Карабахе. По условиям документа, Армения и Азербайджан должны прекратить боестолкновения, обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, соглашение предусматривает размещение в регионе российских миротворцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru