Представители кабминов Армении и России обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава кабмина Армении Никол Пашинян и зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук в рамках встречи в Ереване обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.

Пашинян подчеркнул большую роль РФ и личных усилий президента страны Владимира Путина в прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, а также российских миротворцев.