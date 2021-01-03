Представители кабминов Армении и России обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе
Глава кабмина Армении Никол Пашинян и зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук в рамках встречи в Ереване обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армянского правительства.
Пашинян подчеркнул большую роль РФ и личных усилий президента страны Владимира Путина в прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, а также российских миротворцев.
«Присутствие российских миротворческих войск в Нагорном Карабахе является важным фактором и гарантией безопасности. Пашинян высоко оценил личные усилия президента РФ Владимира Путина и конструктивную роль России в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе», - сообщает пресс-служба кабмина Армении.
Вице-спикер кабмина России Алексей Оверчук подтвердил поддержку России дружественному армянскому народу и заинтересованность «в продолжении программ, направленных на развитие армяно-российского стратегического сотрудничества».
Известно, что Пашинян и Оверчук также обсудили вопросы, связанные с обменом телами погибших и военнопленными, и другие вопросы армяно-российских отношений.
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