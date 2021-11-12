Руководителем Роснедр назначили врио главы ведомства Петрова
Временно исполняющий обязанности главы Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Евгений Петров назначен руководителем ведомства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
Предыдущего руководителя Роснедр, замминистра природных ресурсов РФ Евгения Киселева освободили от должности в июне, напоминает «Свободная пресса». Тогда же Петров стал врио главы федерального агентства.
Евгений Петров работает в Роснедрах с 2014 года. До 2018 года чиновник занимал пост советника руководителя ведомства, затем — советника министра природных ресурсов и экологии, на которой работал на протяжении почти двух лет. В 2020 году Петров стал заместителем главы Роснедр.
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