Роснедра: Рентабельных запасов нефти в России хватит на 21 год

Рентабельных запасов нефти, имеющихся в России, хватит примерно на 21 год. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Роснедр Евгений Петров в кулуарах Тюменского нефтегазового форума.

«Рентабельных запасов [нефти хватит] на порядка 20-21 год», — цитирует Петрова ТАСС.

Как отметил врио, по мере развития технологий для трудноизвлекаемых запасов нефти этот период будет увеличиваться.

Кроме того, Петров подчеркнул, что самым перспективным регионом страны для разведки нефтегазовых запасов остается Западная Сибирь, где «потенциал для работы еще на много-много лет». В то же время разработка месторождений углеводородов в восточной части региона остается нерентабельной из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

