Ручное управление на удаленке: Пресс-конференция Путина переходит в новый формат

Владимир Путин выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огареве – в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Журналисты будут работать в Центре международной торговли.

А граждане смогут задать вопросы через специальное мобильное приложение. Оно называется «Москва – Путину» и станет доступно для скачивания 6 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Формату ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин не изменяет с 2001-го. Первая часть мероприятия традиционно представляет собой рассказ президента о положении в стране с упоминанием ключевых социально-экономических показателей, а также о международной обстановке, в которой страна прожила год. А затем переходит к ответам на вопросы журналистов. В прошлом году за четыре часа восемнадцать минут, что длилась пресс-конференция, Путин дал ответы более чем на 70 вопросов.

В этот раз в ходе пресс-конференции стоит ожидать большое количество социально-экономических проблемных вопросов. «Ковидная угроза создала риски как на глобальном уровне, так и отразилась на карманах простых граждан России», - пояснил НСН политолог Алексей Мухин. Кроме того, по его словам, «пресс-конференция может подтолкнуть президента к определенным мыслям, которые в дальнейшем будут оформлены как решения - прежде всего, кадровые».

Иного мнения придерживается первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин: ждать от пресс-конференции «сенсаций аппаратного характера» не стоит, заявил он НСН.

В свою очередь, прямая линия с президентом подразумевает ответы главы государства на вопросы граждан. Утверждается, что в таких мероприятиях отсутствует постановочный фактор, а премодерация поступающих по выделенным для этого каналам связи вопросов если и ведется, то лишь на предмет исключения ненормативной лексики. Верят в это, скорее всего, только представители «ядерного электората» Путина, да и то не все. Тем не менее, прямая линия, в ходе которой в прямом эфире президент решает застарелые проблемы в городах и весях, стала ярким примером ручного управления страной. Когда еще увидишь губернаторов, соревнующихся в скорости решения поднятых на самый верх вопросов, на которые сами они годами закрывали глаза?

Совмещение пресс-конференции президента и «прямой линии» станет квинтэссенцией ручного управления. Теперь еще и в дистанционном режиме.

Осталось только взять в руки пульт. Как у игрушек на радиоуправлении.

