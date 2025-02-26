Рубио: США не будут субсидировать некоторых союзников по НАТО

США не будут субсидировать союзников по НАТО, которые не вкладывают средства на развитие вооруженных сил, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Такое положение дел он назвал нечестным, отметив, что некоторые страны на протяжении последних 40 лет вообще не направляли средств на оборонные нужды.

Конкретные страны он не назвал, но указал, что это «богаты страны в Западной Европе». Они, по его словам, тратят на оборону 1,5-1%.