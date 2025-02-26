Рубио: США не будут субсидировать некоторых союзников по НАТО
США не будут субсидировать союзников по НАТО, которые не вкладывают средства на развитие вооруженных сил, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Такое положение дел он назвал нечестным, отметив, что некоторые страны на протяжении последних 40 лет вообще не направляли средств на оборонные нужды.
Конкретные страны он не назвал, но указал, что это «богаты страны в Западной Европе». Они, по его словам, тратят на оборону 1,5-1%.
Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали повысить военные расходы, пишет Financial Times со ссылкой на главу МИД Литвы Кястутиса Будриса и премьер-министра Эстонии Кристена Михала.
Речь идет о повышении расходов до 5% ВВП, о котором заявил президент США Дональд Трамп. Литва и Эстония назвали это «предложение» США «хорошим и конструктивным давлением», несмотря на то, что в ряде стран это вызвало недовольство.
В начале января на тот момент канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа довести оборонные бюджеты стран НАТО до 5% ВВП. По его словам, для Германии это означает около 200 миллиардов евро в год на оборонные расходы. Шольц подчеркнул, что это весомая сумма, так как федеральный бюджет страны составляет примерно 490 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».
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