Рубио назвал единственный способ прекратить конфликт на Украине

По его мнению, это единственный способ прекратить российско-украинское противостояние, чтобы избавить его участников от «еще больших страданий».

Ранее Рубио заявил, что Зеленский не является частью украинской делегации на предстоящих встречах с представителями США в Саудовской Аравии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

