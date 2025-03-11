Рубио назвал единственный способ прекратить конфликт на Украине

Чтобы достичь соглашения о мире, Украине следует отказаться от части своей территории. Об этом заявил, направляясь на переговоры с украинскими представителями в Саудовскую Аравию, госсекретарь США Марко Рубио, сообщило издание Politico.

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По его мнению, это единственный способ прекратить российско-украинское противостояние, чтобы избавить его участников от «еще больших страданий».

Ранее Рубио заявил, что Зеленский не является частью украинской делегации на предстоящих встречах с представителями США в Саудовской Аравии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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