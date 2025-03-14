Рубио: Контакты Уиткоффа и Путина были продуктивными и вызвали оптимизм
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что контакты спецпосланника президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Москве были продуктивными и позитивными.
Рубио сделал заявление на саммите глав МИД стран G7, отметив, что есть положительные перспективы в контексте урегулирования конфликта на Украине.
По словам Рубио, эти переговоры, как и отметил Трамп, вызвали основания для осторожного оптимизма.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подтвердил, что встреча Уиткоффа с Путиным состоялась поздно вечером в четверг, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru