Рубио и Лавров договорились устранить «раздражители» в отношениях РФ и США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях РФ и США, сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент США.

По данным агентства, стороны обсудили создание переговорных групп по урегулированию конфликта на Украине. Также достигнута договоренность о будущем сотрудничестве по вопросам, представляющим общий геополитический интерес.