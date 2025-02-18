Рубио и Лавров договорились устранить «раздражители» в отношениях РФ и США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Эр-Рияде договорились создать механизм консультаций для устранения «раздражителей» в отношениях РФ и США, сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент США.

По данным агентства, стороны обсудили создание переговорных групп по урегулированию конфликта на Украине. Также достигнута договоренность о будущем сотрудничестве по вопросам, представляющим общий геополитический интерес.

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Встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина вряд ли пройдет на следующей неделе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам саммита российской и американской делегаций в Эр-Рияде.

Ранее сегодня в столице Саудовской Аравии завершились российско-американские переговоры, которые длились 4,5 часа.

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ФОТО: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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