Руанда разорвала дипломатические отношения с Бельгией
Власти Руанды приняли решение разорвать дипломатические отношения с Бельгией. Об этом говорится в заявлении МИД африканской страны.
В ведомстве указали, что все бельгийские дипломаты должны покинуть страну в течение 48 часов.
«Решение было принято после тщательного изучения нескольких факторов, каждый из которых связан с попытками Бельгии сохранять свои неоколониальные заблуждения», - подчеркнули в министерстве.
Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразил сомнение в том, что Грузия когда-то восстановит дипломатические отношения с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru