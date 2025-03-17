В ведомстве указали, что все бельгийские дипломаты должны покинуть страну в течение 48 часов.

«Решение было принято после тщательного изучения нескольких факторов, каждый из которых связан с попытками Бельгии сохранять свои неоколониальные заблуждения», - подчеркнули в министерстве.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе выразил сомнение в том, что Грузия когда-то восстановит дипломатические отношения с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

