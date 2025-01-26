СМИ: Руанда эвакуировала весь дипкорпус из ДР Конго
Руанда эвакуировала своего последнего дипломата из Демократической Республики Конго (ДРК) еще до заявления властей ДРК о разрыве отношений. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Как говорится в заявлении главы руандийской дипломатии последний дипломат был эвакуирован в пятницу, 24 января. В заявлении МИДа подчеркивается, что дипломат регулярно подвергался угрозам со стороны конголезских чиновников.
В субботу, 25 января, ДРК объявила, что разрывает дипломатические связи с Руандой и отзывает своих дипломатов.
В Демократической Республике Конго снова обострились боевые действия. За последние несколько дней повстанцы движения М23 захватили ряд небольших городов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru