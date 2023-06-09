РПЦ: Венгрии переданы группы украинских военнопленных закарпатского происхождения

Россия передала Венгрии группу военнопленных Украины закарпатского происхождения, сказано на сайте Московского патриархата.

Москалькова подтвердила обмен пленными

Передача прошла при участии Русской православной церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе Будапешта.

Отмечается, что акция была обусловлена побуждениями христианского человеколюбия.

Как стало известно ранее, штаб ГУР Украины прикрывали российскими пленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаПленные

Горячие новости

Все новости

партнеры