РПЦ: Венгрии переданы группы украинских военнопленных закарпатского происхождения
9 июня 202303:03
Россия передала Венгрии группу военнопленных Украины закарпатского происхождения, сказано на сайте Московского патриархата.
Передача прошла при участии Русской православной церкви в рамках межцерковного сотрудничества по просьбе Будапешта.
Отмечается, что акция была обусловлена побуждениями христианского человеколюбия.
Как стало известно ранее, штаб ГУР Украины прикрывали российскими пленными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- РПЦ: Венгрии переданы группы украинских военнопленных закарпатского происхождения
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru