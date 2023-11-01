«Черная метка»: Глава Вологодчины ушел в отставку, Меликова назвали следующим

«Работа большая, и город преобразился, да и вся область. Надеюсь, что в целом вы сами довольны той работой, которая проделана», - сказал он.

Глава государства также сообщил, что знает о желании Кувшинникова «остаться в сфере интересов» Вологодской области, а также работать на ее благо в будущем.

«Мы так и постараемся сделать, во всяком случае, не вижу здесь никаких проблем, оснований не решить этот вопрос таким образом, которым вы его поставили», - добавил Владимир Путин, но не уточнил, о какой работе идет речь.

В свою очередь Георгий Филимонов поблагодарил президента за доверие, а также изложил план своих первоочередных действий.

Первый замдиректора Института стратегических исследований РУДН Никита Данюк считает, что смена губернатора Вологодской области связана с постоянным обновлением управленческого корпуса.

«В данном случае назначение врио региона не означает черную метку для Кувшинникова, это скорее правильная кадровая политика по обновлению губернаторского корпуса. Что касается выбора Филимонова, то, во-первых, для него это родной регион. Во-вторых, он в последнее время в важном стратегическом регионе — в Московской области», — отметил Никита Данюк в разговоре с URA.RU.

Между тем идут разговоры о «слабом» губернаторе Дагестана на фоне прошедших беспорядков в аэропорту Махачкалы. На этом фоне гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что отставка Сергея Меликова возможна только после выборов президента страны.