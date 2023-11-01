«Черная метка»: Глава Вологодчины ушел в отставку, Меликова назвали следующим
Путин подписал указ о добровольной отставке губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Тем временем на фоне прошедших беспорядков в Махачкале отставку пророчат и главе Дагестана Меликову.
Российский лидер Владимир Путин 31 октября подписал указы о добровольной отставке главы Вологодской области Олега Кувшинникова и о назначении временно исполняющим эти обязанности зампреда правительства Московской области Георгия Филимонова.
На аудиенцию к президенту Кувшинников и Филимонов пришли одновременно, что бывает достаточно редко. В частности, в январе 2017 года глава Адыгеи Аслан Тхакушинов лично представил Путину своего преемника Мурата Кумпилова.
Путин начал встречу с благодарности Олегу Кувшинникову за работу, которую он сделал для Вологодской области за 12 лет.
«Работа большая, и город преобразился, да и вся область. Надеюсь, что в целом вы сами довольны той работой, которая проделана», - сказал он.
Глава государства также сообщил, что знает о желании Кувшинникова «остаться в сфере интересов» Вологодской области, а также работать на ее благо в будущем.
«Мы так и постараемся сделать, во всяком случае, не вижу здесь никаких проблем, оснований не решить этот вопрос таким образом, которым вы его поставили», - добавил Владимир Путин, но не уточнил, о какой работе идет речь.
В свою очередь Георгий Филимонов поблагодарил президента за доверие, а также изложил план своих первоочередных действий.
Первый замдиректора Института стратегических исследований РУДН Никита Данюк считает, что смена губернатора Вологодской области связана с постоянным обновлением управленческого корпуса.
«В данном случае назначение врио региона не означает черную метку для Кувшинникова, это скорее правильная кадровая политика по обновлению губернаторского корпуса. Что касается выбора Филимонова, то, во-первых, для него это родной регион. Во-вторых, он в последнее время в важном стратегическом регионе — в Московской области», — отметил Никита Данюк в разговоре с URA.RU.
Между тем идут разговоры о «слабом» губернаторе Дагестана на фоне прошедших беспорядков в аэропорту Махачкалы. На этом фоне гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков заявил, что отставка Сергея Меликова возможна только после выборов президента страны.
«Меликов давно в числе слабых руководителей, против него воюют элитные группы региона. Поэтому у Меликова шансов остаться на следующий срок крайне мало. Но я бы не стал гипертрофировать, не любят у нас в отставку сразу отправлять. Надо показать, что какое-то время можно выжать. Но после президентских выборов в марте, Меликов вполне может покинуть пост», - сказал политолог в беседе с URA.RU.
В свою очередь депутат Госдумы от республики Дагестан Султан Хамзаев в интервью НСН заявлял, что силовики должны были проанализировать настроения в Дагестане и не допустить массового скопления людей в аэропорту.
«Тут конкретная работа ЦИПСО. Думаю, за эту работу кому-то медаль в Киеве дадут. С точки зрения раскачивания ситуации, подобные настроения были понятны уже четыре-пять дней назад. Люди, которые следят за социокультурной жизнью республики, понимали, что что-то не так. За день до событий в Махачкале похожая ситуация была в Хасавюрте: там люди вышли на митинг с примерно такими же требованиями. Я считаю, что правоохранители должны были проанализировать подобное и не допустить скопления такого количества людей в зоне международного аэропорта», - сказал Хамзаев.
Беспорядки в аэропорту Махачкалы вспыхнули вечером 29 октября, когда туда прибыл самолет из Тель-Авива на фоне войны в Газе. Толпа протестующих зашла в здание аэропорта, прорвалась на взлетно-посадочную полосу и окружила самолет, у некоторых участников беспорядков в руках были флаги Палестины.
В ходе беспорядков пострадали 20 человек, в том числе полицейские, было возбуждено уголовное дело. РБК со ссылкой на источники в МВД Дагестана сообщал, что всего в беспорядках участвовали 1,2 тысячи человек. МВД 30 октября также сообщило, что число задержанных составило 83 человека. На следующий день глава региона Сергей Меликов добавил, что были задержаны еще около 60 человек.
После прошедших беспорядков Сергей Меликов заявил, что их участники не представляют дагестанский народ, который всегда славился своим гостеприимством. Он отмечал, что из-за действий таких «нелюдей» Дагестан будто «откатился назад в своем развитии», передает «Радиоточка НСН».
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