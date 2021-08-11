Россотрудничество назвало русофобию в Киргизии и Казахстане «опасной тенденцией»

Россотрудничество считает случаи русофобии в Киргизии, Казахстане и ряде других стран "тревожной тенденцией", агентство заявило о готовности решать данную проблему. Об этом заявила пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон в ходе онлайн-брифинга.

"Проблема есть, ее надо решать и решать системно", - цитирует Фридрихсон РИА Новости. По мнению пресс-секретаря организации, данные случаи выходят за рамки формулировок "единичный случай" или "бытовой уровень".

Фридрихсон привела в пример мальчика из русской семьи в Киргизии, который подвергался дискриминации по национальному и религиозному признаку. По ее словам, семья ребенка уже думает об эмиграции в Россию.

Глава агентства отметила, что уже организованы встречи с представителями МВД России. Она добавила, что пострадавшие встретились с главой Россотрудничества Евгением Примаковым.

