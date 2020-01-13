Россияне ждут массовых протестов и отставок министров в 2020 году
Самыми ожидаемыми событиями 2020 года являются коррупционные скандалы и отставки министров, показал проведенный «Левада-центром» опрос. Такой вариант выбрали 66% респондентов.
На втором месте – массовые протесты, которых ожидают 45% опрошенных, приводят «Ведомости» результаты исследования.
В целом настрой россиян стал более позитивным. Чаще, чем в 2019 году, респонденты соглашались с тем, что новый год может быть лучше предыдущего. Меньше россиян опасаются, что 2020 год будет напряженным в политике и экономике (минус 8 п.п. относительно прошлогоднего опроса).
Перед Новым годом свое исследование представил ВЦИОМ. Из него следовало, что 51% россиян уверен в завтрашнем дне.
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