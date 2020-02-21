Россияне рассказали о страхах после ухода Путина с поста президента
Специалисты Центра политической конъюнктуры выяснили главные страхи россиян в случае ухода президента Владимира Путина с поста президента. Исследование было проведено на основе четырех фокус-групп в Москве, Перми, Волгограде и Иркутске, сообщает РБК.
Выяснилось, что россияне опасаются обострения борьбы за власть, передела собственности, потери авторитета РФ в мире, а также отмены нацпроектов.
Авторы исследования отмечают, что Путин стал символом стабильности внутренней политики и власти в целом.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в январе опубликовал очередной рейтинг доверия политикам и партиям. Согласно этим данным, показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с 20 по 26 января вырос до 67,9%. На прямой вопрос о том, доверяют ли они главе государства, положительно ответили 73,9% респондентов.
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