Финляндия не будет обсуждать открытие границы с Россией до конца года
Финляндия может начать обсуждение возможности открытия границы с Россией не раньше конца 2025 года, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники в правительственных кругах.
По информации издания, вопрос может быть поднят только в случае восстановления политических отношений между Россией и Европейским Союзом. В настоящее время официальные переговоры по восточной границе не ведутся.
По данным источников, процесс открытия границы будет поэтапным. Сначала могут быть разрешены грузоперевозки, затем свободное передвижение дипломатов, а туристическое движение будет возможно в последнюю очередь.
Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года на фоне увеличения числа беженцев, пересекающих границу, что, по мнению финских властей, связано с действиями России, передает «Радиоточка НСН».
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