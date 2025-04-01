Финляндия не будет обсуждать открытие границы с Россией до конца года

Финляндия может начать обсуждение возможности открытия границы с Россией не раньше конца 2025 года, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники в правительственных кругах.

По информации издания, вопрос может быть поднят только в случае восстановления политических отношений между Россией и Европейским Союзом. В настоящее время официальные переговоры по восточной границе не ведутся.