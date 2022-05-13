Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Великобританию

В сообщении говорится о многочисленных жалобах граждан РФ на то, что им стало «фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию», в том числе и тем, кто работает в Соединённом Королевстве или желает посетить родственников.

В МИД РФ отметили, что британская сторона объяснила возникшие трудности тем, что в настоящее время приоритет якобы отдаётся обработке визовых заявлений украинских беженцев. Также проблемой является предоплата консульского сбора безналичным путём, так как из-за санкций использование карт Visa или Mastercard невозможно.

«Такой подход Лондона... можно охарактеризовать не иначе как политизированное ущемление прав российских граждан», - подчёркивается в заявлении.

В российском министерстве добавили, что будут действовать таким же образом в отношении англичан «до нормализации ситуации».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединённое Королевство готово к приёму беженцев с территории Украины, сообщает RT.

