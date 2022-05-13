Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Великобританию
Министерство иностранных дел РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится о многочисленных жалобах граждан РФ на то, что им стало «фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию», в том числе и тем, кто работает в Соединённом Королевстве или желает посетить родственников.
В МИД РФ отметили, что британская сторона объяснила возникшие трудности тем, что в настоящее время приоритет якобы отдаётся обработке визовых заявлений украинских беженцев. Также проблемой является предоплата консульского сбора безналичным путём, так как из-за санкций использование карт Visa или Mastercard невозможно.
«Такой подход Лондона... можно охарактеризовать не иначе как политизированное ущемление прав российских граждан», - подчёркивается в заявлении.
В российском министерстве добавили, что будут действовать таким же образом в отношении англичан «до нормализации ситуации».
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Соединённое Королевство готово к приёму беженцев с территории Украины, сообщает RT.
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