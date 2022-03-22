Черногория сократила сроки сезонного безвизового режима для россиян
Черногория изменила безвизовый режим для россиян на период с 1 апреля по 31 октября 2022 года, сократив возможную продолжительность пребывания до 30 дней. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Ранее россияне могли находиться в Черногории без визы до 90 дней (с апреля по 31 октября).
Для пребывания граждан РФ в Черногории свыше 30 дней они должны получить в посольстве многократную визу на 3 месяца, заплатив консульский сбор в размере 60 евро.
В то же время, согласно обновленным данным на портале черногорского правительства, для граждан Армении и Казахстана будет введен безвизовый режим на 30 дней с 1 апреля по 31 октября 2022 года.
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