Литовская компания Paysera закроет счета российских клиентов

Литовская компания финансовых технологий капитала Paysera заявила о прекращении обслуживания операций с российскими рублями. Об этом сообщает издание Delfi.ru.

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В Paysera объяснили, что компания закроет счета российских клиентов и эридических лиц и ограничит отправку денег как в банки России, так и из них.

Генеральный директор Paysera Гинтаутас Межятис объяснил, что таким образом Paysera выражает солидарность с Евросоюзом, который ввел санкции против России из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

Ранее о введении антироссийских санкциях заявил и президент США Джо Байден. Среди них запрет на инвестиции в ДНР и ЛНР, а также экспорт в США товаров, произведенных в этих республиках.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Санкции ЕСЛитва
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