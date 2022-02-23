Литовская компания Paysera закроет счета российских клиентов
Литовская компания финансовых технологий капитала Paysera заявила о прекращении обслуживания операций с российскими рублями. Об этом сообщает издание Delfi.ru.
В Paysera объяснили, что компания закроет счета российских клиентов и эридических лиц и ограничит отправку денег как в банки России, так и из них.
Генеральный директор Paysera Гинтаутас Межятис объяснил, что таким образом Paysera выражает солидарность с Евросоюзом, который ввел санкции против России из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.
Ранее о введении антироссийских санкциях заявил и президент США Джо Байден. Среди них запрет на инвестиции в ДНР и ЛНР, а также экспорт в США товаров, произведенных в этих республиках.
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