Литовская компания Paysera закроет счета российских клиентов

В Paysera объяснили, что компания закроет счета российских клиентов и эридических лиц и ограничит отправку денег как в банки России, так и из них.

Генеральный директор Paysera Гинтаутас Межятис объяснил, что таким образом Paysera выражает солидарность с Евросоюзом, который ввел санкции против России из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

Ранее о введении антироссийских санкциях заявил и президент США Джо Байден. Среди них запрет на инвестиции в ДНР и ЛНР, а также экспорт в США товаров, произведенных в этих республиках.

