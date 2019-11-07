Россиян все меньше. Кремль в курсе

Естественная убыль населения в России ускоряется четвертый год подряд, - констатировала Счетная палата. Численность постоянного населения страны на 1 сентября текущего года составила 146 миллионов 700 тысяч человек. С начала года этот показатель сократился на 52,5 тысячи. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения только на 76%. Естественная убыль населения в январе – августе составила 219,2 тысяч человек, почти сравнявшись с показателем за прошлый год в целом. В отчете, опубликованном на сайте Счетной палаты, отмечается существенная угроза для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения страны.

В Кремле знают о негативной тенденции в демографии, - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, причинами сложившейся ситуации стали демографические ямы, одна из которых «идет со времен Великой Отечественной войны, потом яма начала 90-х годов, связанная с развалом Советского Союза. И вот эти две ямы сейчас совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика», - пояснил Песков, отметив, что тенденция была хорошо известна и в момент формулирования национальных проектов, в том числе посвященного демографии.

«Нет смысла перечислять весь набор мер по стимулированию рождаемости, поддержки многодетных семей и так далее. Они уже неоднократно излагались», - добавил представитель Кремля.

«Удивительно не то, что происходит убыль населения, а что в первую строку майского указа президента вписали [цель] добиться устойчивого естественного прироста численности населения к 2024 году», - заявил в эфире НСН глава наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. И, кроме предыдущих демографических ям, назвал еще одну фундаментальную причину такого положения дел.

«У людей с рождением детей резко ухудшается личная социально-экономическая ситуация. Ситуация в том, что молодежь не хочет рожать. Единственный способ избежать катастрофы – это делать ставку на многодетную семью. Надо совершенно по-другому увидеть русскую семью – как большую, с тремя-четырьмя детьми. Создать все условия, не только финансово-экономические, но и культурно-идеологические, чтобы с рождением четвертого ребенка семья в Российской Федерации попадала в условный коммунизм. Это единственный способ, чтобы наша страна, русские не исчезли из истории».

До «условного коммунизма» российским многодетным семьям, увы, далеко. Еще летом Росстат опубликовал исследование, посвященное детской бедности в России. Оно показало, что самый высокий уровень бедности среди детей именно в многодетных семьях — 52,2%. Тогда же РБК приводил данные проведенного по заказу правительства закрытого опроса ФСО: более 40% россиян увеличения помощи семьям с детьми от государства не заметили.

