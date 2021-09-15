Россиян из ДНР повезут 825 автобусов на выборы в Ростовскую область
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вывезут желающих проголосовать местных жителей с российскими паспортами в Ростовскую область с помощью 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении.
По словам Пушилина, жители ДНР, получившие гражданство РФ, смогут проголосовать на выборах в Госдуму 19 сентября на избирательных участках в Ростовской области. Он подчеркнул, что избирателям будет проведен упрощенный пограничный контроль.
Кроме того, жители ДНР с российским гражданством смогут проголосовать дистанционно через портал "Госуслуги".
Донбасс приходит в упадок, закрываются шахты и заводы, население уезжает работать в Россию, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН. По его словам, в случае перехода Донбасса под контроль Украины, населению придется спасаться бегством
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
- Сборная России выиграла онлайн-олимпиаду по шахматам
- Цены на газ в Европе снизились после рекордного скачка
- Лукашенко намерен помиловать 13 человек
- Скончался бизнесмен Владимир Сиротинский
- Задержан подозреваемый в убийстве 9-летней девочки под Орлом
- Пять человек погибли на юге Франции во время шторма на море
- У самолета с рейсом Йошкар-Ола - Москва произошел отказ двигателя
- Apple сняла с продажи две модели iPhone после презентации новинок
- Суд арестовал дезинсектора по делу о смертельном отравлении арбузом
- «Спартак» проиграл матч с варшавской «Легией»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru