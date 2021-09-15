Россиян из ДНР повезут 825 автобусов на выборы в Ростовскую область

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) вывезут желающих проголосовать местных жителей с российскими паспортами в Ростовскую область с помощью 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин в своем видеообращении.



По словам Пушилина, жители ДНР, получившие гражданство РФ, смогут проголосовать на выборах в Госдуму 19 сентября на избирательных участках в Ростовской области. Он подчеркнул, что избирателям будет проведен упрощенный пограничный контроль.

Кроме того, жители ДНР с российским гражданством смогут проголосовать дистанционно через портал "Госуслуги".

Донбасс приходит в упадок, закрываются шахты и заводы, население уезжает работать в Россию, заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН. По его словам, в случае перехода Донбасса под контроль Украины, населению придется спасаться бегством

