Россия зеркально вышлет трех польских дипломатов

Россия намерена зеркально выслать трех польских дипломатов в ответ на объявление российских сотрудников "персона нон грата" в Польше. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепу.

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В четверг 15 апреля посол России в Польше был вызван в польский МИД, ему была вручена нота. По данным польского ведомства, три сотрудника российской дипмиссии совершали действия, которые "не соответствуют статусу дипломата и вредят Польше". В заявлении польского министерства отмечается, что "согласованные союзниками решения" должны стать ответом на "враждебные действия" России.

В МИД Польши заявили о высылке трех российских дипломатов вслед за санкциями, введенными США. Руководство США приняло решение выслать 10 российских дипломатов из США, Минфин США также ввел ограничения в отношении российской экономики.

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ФОТО: flickr/alex.ch
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