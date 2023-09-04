Правительство ФРГ продало трубы, предназначавшиеся для «Северного потока — 2»
Правительство ФРГ продало трубы, которые предназначались для газопровода «Северный поток — 2». Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в Министерстве экономики страны.
Представитель ведомства заявила, что купила их компания, причастная к строительству газопровода между терминалом СПГ близ острова Рюген и Лубмином на побережье Балтийского моря.
О какой именно компании идёт речь она не уточнила.
Весной 2023 года правительство Германии приобрело данные трубы у обанкротившейся компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, на что было потрачено 70 млн евро.
Ранее кандидат на выдвижение в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что США совершили ошибку, подорвав российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru