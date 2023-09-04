Представитель ведомства заявила, что купила их компания, причастная к строительству газопровода между терминалом СПГ близ острова Рюген и Лубмином на побережье Балтийского моря.

О какой именно компании идёт речь она не уточнила.

Весной 2023 года правительство Германии приобрело данные трубы у обанкротившейся компании-оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, на что было потрачено 70 млн евро.

Ранее кандидат на выдвижение в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Вивек Рамасвами заявил, что США совершили ошибку, подорвав российские газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» в сентябре 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

