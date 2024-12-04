Россия запросила заседание СБ ООН по дальнобойному оружию для Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва запросила проведение заседания Совета безопасности ООН, посвященного поставкам дальнобойного оружия Украине. Встреча запланирована на 20 декабря.

По словам Небензи, такие поставки, включая разрешение Киеву на использование ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов по российской территории, создают риск обострения конфликта и прямого столкновения ядерных держав. Он отметил, что данные действия меняют характер боевых действий и расширяют их географию.