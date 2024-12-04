Россия запросила заседание СБ ООН по дальнобойному оружию для Украины
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва запросила проведение заседания Совета безопасности ООН, посвященного поставкам дальнобойного оружия Украине. Встреча запланирована на 20 декабря.
По словам Небензи, такие поставки, включая разрешение Киеву на использование ракет ATACMS и Storm Shadow для ударов по российской территории, создают риск обострения конфликта и прямого столкновения ядерных держав. Он отметил, что данные действия меняют характер боевых действий и расширяют их географию.
Ранее западные СМИ сообщили, что США разрешили Украине применять дальнобойное оружие на территории России. Позже Министерство обороны РФ подтвердило удары украинской армии ракетами ATACMS по Брянской области.
Президент России Владимир Путин заявил об ответных действиях: по его словам, российская армия использовала новую ракету «Орешник» для удара по промышленному объекту в городе Днепр, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru