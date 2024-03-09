Россия запросила на 22 марта заседание Совбеза ООН по Украине

Россия запросила на 22 марта проведение отдельного заседания Совета Безопасности ООН по Украине. Об этом заявил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, передает ТАСС.

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На заседании СБ дипломат указал на «лукавую логику» НАТО. Как напомнил Полянский, в альянсе заявляли о необходимости расширения на Украину, чтобы Россия не напала на члена блока. Позже в НАТО призывали не дать РФ победить на Украине, так как после страна якобы «двинется и нападет на НАТО».

«Где хоть какой-то здравый смысл в ваших высказываниях, господа, и хоть какая-то последовательность? Впрочем, она... проявляется в том, как вы лепите из России образ врага и агрессора, опуская факты о том, что ваша агрессия... с задействованием Украины началась как минимум 10 лет назад», — подчеркнул Полянский.

Дипломат заключил, что эти «нелицеприятные для западных коллег» моменты обсудят на запрошенном РФ на 22 марта заседании Совбеза.

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Фото: twitter.com/UN_News
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