Небензя заявил о планах РФ поднять тему терактов на «Северных потоках» в СБ ООН

По словам Небензи, Швеция и Дания хотят «замылить тему», однако Россия им этого не позволит.

Небензя отметил, что поначалу тему теракта «Северных потоках» собираются обсудить в формате консультаций, а потом уже - и в открытом формате.

Напомним, 26 февраля полиция Дании остановила расследование диверсии на «Северных потоках» из-за недостатка оснований для его продолжения. До этого о прекращении своего расследования объявила прокуратура Швеции, отмечает «Радиоточка НСН».

