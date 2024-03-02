Небензя заявил о планах РФ поднять тему терактов на «Северных потоках» в СБ ООН
Российская сторона планирует поднять тему терактов на «Северных потоках» в Совете безопасности ООН в скором времени, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия-24».
По словам Небензи, Швеция и Дания хотят «замылить тему», однако Россия им этого не позволит.
Небензя отметил, что поначалу тему теракта «Северных потоках» собираются обсудить в формате консультаций, а потом уже - и в открытом формате.
Напомним, 26 февраля полиция Дании остановила расследование диверсии на «Северных потоках» из-за недостатка оснований для его продолжения. До этого о прекращении своего расследования объявила прокуратура Швеции, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бондарчук не исключил в будущем трансформации франшизы «Лед»
- Небензя заявил о планах РФ поднять тему терактов на «Северных потоках» в СБ ООН
- Доверяй, но проверяй: В России снова начнут инспектировать алкоголь
- Шольц обещал расследовать ситуацию с обсуждением офицерами ФРГ Крымского моста
- В России разрешили контрольные закупки алкоголя для проверки качества
- Минобороны РФ сообщило о сбитых в зоне СВО 107 дронах и ракетах Storm Shadow
- Двое сотрудников СК пострадали при детонации дрона в Брянской области
- Беглов пообещал выплаты жильцам пострадавшего от взрыва дома
- Авдеевку планируют оперативно восстановить
- Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru