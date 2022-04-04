Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН из-за «провокации в Буче»

Россия запросила проведение в понедельник вечером экстренного заседания Совбеза ООН в связи с событиями в украинском городе Буча, сообщает РИА Новости.

Заседание предлагается провести в 22:00 по московскому времени, при этом российская сторона указывает на «провокации украинских радикалов в городе Буча».

«Фейки и подлоги»: Россия требует от ООН расследовать события в Буче

Это вторая попытка России собрать Совбез ООН после появления в украинских и западных СМИ видео и фото с погибшими людьми, которые в Москве называют «фейками».

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «вчера в худших английских традициях председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче».

Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта тема «должна обсуждаться на максимально высоком уровне».

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