Россия запретит диппредставительствам США нанимать граждан РФ и третих стран
Москва запустила процедуру, направленную на запрет найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Он также добавил, что прекращается практика «бесконтрольных» поездок сотрудников для работы в американских дипведомствах на краткий срок.
США 15 апреля ввели в отношении России новые санкции, которые в частности предполагают высылку десяти российских дипломатов, а также введение санкций против 32 россиян и компаний, которых обвинили в «дискредитации электорального процесса».
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