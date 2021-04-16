Россия запретит диппредставительствам США нанимать граждан РФ и третих стран

Москва запустила процедуру, направленную на запрет найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также добавил, что прекращается практика «бесконтрольных» поездок сотрудников для работы в американских дипведомствах на краткий срок.

МИД Ирана осудил санкции США против России

США 15 апреля ввели в отношении России новые санкции, которые в частности предполагают высылку десяти российских дипломатов, а также введение санкций против 32 россиян и компаний, которых обвинили в «дискредитации электорального процесса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Посольство СШАДипломатияСанкцииЛавров
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