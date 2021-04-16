Россия запретит диппредставительствам США нанимать граждан РФ и третих стран

Москва запустила процедуру, направленную на запрет найма на работу в американские диппредставительства россиян и граждан третьих стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он также добавил, что прекращается практика «бесконтрольных» поездок сотрудников для работы в американских дипведомствах на краткий срок.