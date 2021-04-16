МИД Ирана осудил санкции США против России
В министерстве иностранных дел Ирана осудили и назвали ошибкой введение американских санкций против России, сообщается на страничке ведомства в Telegram.
Представитель МИД Саид Хатибзаде назвал санкции «ошибочным шагом в неправильном направлении, который полностью отвергается». Также в сообщении утверждается, что введение санкций американским правительством против других государств под ложным предлогом стало нормальным для США, и смена администрации в США никак не повлияла на их подход в этом вопросе.
Напомним, США огласили новый список санкций против России, которые включают себя высылку дипломатов, ограничения на покупку американскими компаниями российских государственных облигаций, адресные санкции против конкретных физических и юридических лиц.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал не ждать экономической катастрофы на фоне новых ограничений.
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