МИД Ирана осудил санкции США против России

В министерстве иностранных дел Ирана осудили и назвали ошибкой введение американских санкций против России, сообщается на страничке ведомства в Telegram.

Представитель МИД Саид Хатибзаде назвал санкции «ошибочным шагом в неправильном направлении, который полностью отвергается». Также в сообщении утверждается, что введение санкций американским правительством против других государств под ложным предлогом стало нормальным для США, и смена администрации в США никак не повлияла на их подход в этом вопросе.

Напомним, США огласили новый список санкций против России, которые включают себя высылку дипломатов, ограничения на покупку американскими компаниями российских государственных облигаций, адресные санкции против конкретных физических и юридических лиц.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» призвал не ждать экономической катастрофы на фоне новых ограничений.

