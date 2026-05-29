Захарова: Москва ответит на закрытие генконсульства в Констанце

МИД РФ ответити на объявление генерального консула в Румынии персоной нон-грата и закрытие консульства в Констанце. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

СМИ: Киев может быть причастен к взрывам на НПЗ в Венгрии и Румынии

По её словам, Запад поднял «шумиху» вокруг ситуации с упавшими в Румынии беспилотниками для того, чтобы отвлечь внимание от удара по общежитию колледжа в Старобельске.

«А также, как теперь стало очевидно, для обоснования закрытия генконсульства РФ в Констанце», - заключила дипломат.

Ранее в Минобороны Румынии бездоказательно заявили, что беспилотник, попавший в крышу дома в Галаце, якобы является российским. После этого президент страны Никушор Дан объявил о закрытии генконсульства РФ в Констанце и объявлении генконсула персоной нон-грата, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: МИД России
ТЕГИ:КонсульствоРоссияМИД РФРумыния

Горячие новости

Все новости

партнеры