Захарова: Москва ответит на закрытие генконсульства в Констанце
МИД РФ ответити на объявление генерального консула в Румынии персоной нон-грата и закрытие консульства в Констанце. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
По её словам, Запад поднял «шумиху» вокруг ситуации с упавшими в Румынии беспилотниками для того, чтобы отвлечь внимание от удара по общежитию колледжа в Старобельске.
«А также, как теперь стало очевидно, для обоснования закрытия генконсульства РФ в Констанце», - заключила дипломат.
Ранее в Минобороны Румынии бездоказательно заявили, что беспилотник, попавший в крышу дома в Галаце, якобы является российским. После этого президент страны Никушор Дан объявил о закрытии генконсульства РФ в Констанце и объявлении генконсула персоной нон-грата, пишет Ura.ru.
