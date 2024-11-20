В ООН обеспокоились после ударов ATACMS по Брянской области

В офисе генерального секретаря ООН после ударов Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS американского производства по Брянской области выразили обеспокоенность эскалацией конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя генсека международной организации Стефана Дюжаррика.

Генсек НАТО: Запад не должен ограничивать использование Киевом оружия

Он призвал к завершению конфликта.

Ранее в ООН призвали к защите гражданских из-за разрешения на удары Киева вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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