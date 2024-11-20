В ООН обеспокоились после ударов ATACMS по Брянской области
20 ноября 202400:01
В офисе генерального секретаря ООН после ударов Вооруженных сил Украины ракетами ATACMS американского производства по Брянской области выразили обеспокоенность эскалацией конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителя генсека международной организации Стефана Дюжаррика.
Он призвал к завершению конфликта.
Ранее в ООН призвали к защите гражданских из-за разрешения на удары Киева вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru