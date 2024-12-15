Россия вывезла из Дамаска часть персонала своей дипмиссии и дипломатов трех других стран

В связи с чем было принято решение об эвакуации, в МИД РФ не уточнили. В сообщении ведомства подчеркивается, что работа посольства России в Дамаске продолжается.

Вскоре после падения режима Башара Асада в Сирии МИД сообщал, что Москва установила прямой контакт с лидерами взявших власть повстанцев.

Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что Россия близка к соглашению с новыми сирийскими властями о сохранении двух своих военных баз в Сирии — авиабазы Хмеймим в провинции Латакия и военно-морской базы Тартус на берегу Средиземного моря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

