Россия вывезла из Дамаска часть персонала своей дипмиссии и дипломатов трех других стран

Часть персонала дипломатических представительств России в Дамаске покинула Сирию. Также российская сторона вывезла из страны сотрудников дипломатических миссий КНДР, Абхазии и Белоруссии, сообщил ситуационно-кризисный центр МИД РФ.

Специальный рейс ВКС российского оборонного ведомства с дипломатами взлетел с авиабазы Хмеймим. Он направился в аэропорт Чкаловский.

СМИ: Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о военных базах

В связи с чем было принято решение об эвакуации, в МИД РФ не уточнили. В сообщении ведомства подчеркивается, что работа посольства России в Дамаске продолжается.

Вскоре после падения режима Башара Асада в Сирии МИД сообщал, что Москва установила прямой контакт с лидерами взявших власть повстанцев.

Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что Россия близка к соглашению с новыми сирийскими властями о сохранении двух своих военных баз в Сирии — авиабазы Хмеймим в провинции Латакия и военно-морской базы Тартус на берегу Средиземного моря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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