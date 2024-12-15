Россия вывезла из Дамаска часть персонала своей дипмиссии и дипломатов трех других стран
Часть персонала дипломатических представительств России в Дамаске покинула Сирию. Также российская сторона вывезла из страны сотрудников дипломатических миссий КНДР, Абхазии и Белоруссии, сообщил ситуационно-кризисный центр МИД РФ.
Специальный рейс ВКС российского оборонного ведомства с дипломатами взлетел с авиабазы Хмеймим. Он направился в аэропорт Чкаловский.
В связи с чем было принято решение об эвакуации, в МИД РФ не уточнили. В сообщении ведомства подчеркивается, что работа посольства России в Дамаске продолжается.
Вскоре после падения режима Башара Асада в Сирии МИД сообщал, что Москва установила прямой контакт с лидерами взявших власть повстанцев.
Bloomberg со ссылкой на источники утверждал, что Россия близка к соглашению с новыми сирийскими властями о сохранении двух своих военных баз в Сирии — авиабазы Хмеймим в провинции Латакия и военно-морской базы Тартус на берегу Средиземного моря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названо количество убитых иностранных наемников в зоне СВО
- СМИ: Израиль атаковал военные объекты в сирийских провинциях Латакия и Тартус
- Созданная Зеленским телестудия «Квартал 95» показала карту без Крыма
- В Финляндии вновь прошли митинги в поддержку открытия границ с Россией
- Сопредседатель АдГ допустил выход Германии из НАТО
- В Одессе военкомы используют шипы, чтобы останавливать машины
- Матрос с судна «Волгонефть-212» рассказал о моменте крушения
- СМИ: Концерн BMW тайно запатентовал свои авто в России
- Количество обращений на прямую линию Путина превысило миллион
- Команда Трампа готова рассмотреть инициативу Орбана по Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru