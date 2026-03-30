Россия высылает второго секретаря посольства Британии
Второго секретаря посольства Великобритании в России лишили аккредитации, ему предписано покинуть страну. Об этом сообщила ФСБ.
«Направленный в Москву второй секретарь Янсе Ван Ренсбург Альбертус Джерардус, 01.06.1996 г.р., при получении разрешения на въезд в нашу страну намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство», - рассказали в спецслужбе.
Кроме того, правоохранители выявили признаки проведения дипломатом разведывательно-подрывной деятельности, пишет RT. Также были зарегистрированы попытки получения «чувствительной информации» во время неофициальных встреч с экспертами из РФ в области экономики.
МИД РФ во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принял решение о лишении аккредитации сотрудника британского посольства, он должен покинуть РФ в двухнедельный срок.
Ранее в России выявили и лишили аккредитации незаявленного сотрудника спецслужб Британии, который работал под прикрытием в посольстве страны в Москве.
