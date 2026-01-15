Из России вышлют агента спецслужб Британии, работавшего под прикрытием дипломата
Незаявленного сотрудника спецслужб Великобритании, который работал под прикрытием в посольстве страны в Москве, выявили и лишили аккредитации. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Ведомство в ходе контрразведывательной работы выяснило, что сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, 08.08.1980 г. р., направили в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела британского посольства.
«На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса... аккредитации», - рассказали в ФСБ.
Британец должен покинуть РФ в двухнедельный срок.
В марте 2025 года российские силовики раскрыли двух дипломатов-шпионов из посольства Британии в Москве, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Из России вышлют агента спецслужб Британии, работавшего под прикрытием дипломата
- Над Брянской областью сбили две ракеты «Нептун» и шесть дронов
- В Уссурийске произошел взрыв газа в частном доме
- СМИ: Трейдеры США заплатили Венесуэле $50 за баррель нефти
- МВД предупредило о торгующих цифровыми активами в Telegram-ботах мошенниках
- В Китае призвали США и Россию к дальнейшему сокращению ядерных арсеналов
- В России увеличили до 18 число пунктов миграционного контроля
- СМИ: ЕС планирует представить стратегию безопасности в 2026 году
- Бомбардировка или мир? Что Трамп сделает с Ираном
- Компания Intel зарегистрировала в России товарный знак видеокарт
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru