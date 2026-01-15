Из России вышлют агента спецслужб Британии, работавшего под прикрытием дипломата

Незаявленного сотрудника спецслужб Великобритании, который работал под прикрытием в посольстве страны в Москве, выявили и лишили аккредитации. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Ведомство в ходе контрразведывательной работы выяснило, что сотрудника британских спецслужб Дэвиса Гарета Самьюэля, 08.08.1980 г. р., направили в Россию под прикрытием должности второго секретаря административно-хозяйственного отдела британского посольства.

«На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Дэвиса... аккредитации», - рассказали в ФСБ.

Британец должен покинуть РФ в двухнедельный срок.

В марте 2025 года российские силовики раскрыли двух дипломатов-шпионов из посольства Британии в Москве, напоминает 360.ru.

