Россия высылает старшего дипломата посольства Чехии в Москве
Старший дипломат посольства Чехии в РФ был объявлен персоной нон-грата. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
Отмечается, что сотруднику дипмиссии предписано покинуть РФ до 16 апреля включительно. Соответствующая нота была вручена послу Чехии в РФ Витезславу Пивоньке, который был вызван в среду в российское внешнеполитическое ведомство.
Ранее в конце марта сообщалось, что Прага заморозила имущество российских предпринимателей на миллионы евро, сообщил премьер-министр республики Петр Фиала в эфире Чешского телевидения.
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