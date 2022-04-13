Россия высылает старшего дипломата посольства Чехии в Москве

Старший дипломат посольства Чехии в РФ был объявлен персоной нон-грата. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что сотруднику дипмиссии предписано покинуть РФ до 16 апреля включительно. Соответствующая нота была вручена послу Чехии в РФ Витезславу Пивоньке, который был вызван в среду в российское внешнеполитическое ведомство.

Ранее в конце марта сообщалось, что Прага заморозила имущество российских предпринимателей на миллионы евро, сообщил премьер-министр республики Петр Фиала в эфире Чешского телевидения.





