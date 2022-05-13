МИД РФ объявил о высылке сотрудника посольства Болгарии в Москве
Чрезвычайный и полномочный посол республики Болгарии в РФ Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, сообщает пресс-служба российского министерства.
В сообщении говорится, что ему вручили ноту о высылке сотрудника посольства Болгарии в Москве.
«Данная мера является ответом на принятое в апреле болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Софии», - добавили в российском МИД.
Ранее болгарский вице-премьер Асен Василев заявил, что правительство Болгарии обсуждает предложение депутатов выслать российского посла Элеонору Митрофанову, сообщает RT.
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