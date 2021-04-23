Россия высылает пять польских дипломатов
Министерство иностранных дел России объявило пятерых сотрудников посольства Польши в Москве персонами нон грата. На Смоленской площади заявили послу республики Кшиштофу Краевскому, что решение принято в качестве ответной меры на действия Варшавы.
Польская сторона 15 апреля объявила о высылке из страны трех российских дипломатов. По версии Варшавы, они нарушили дипломатический статус и организовали деятельность в ущерб Польше.
Министерство иностранных дел Польши также поддержало позднее действия Чехии, которая выслала 18 российских дипломатов. Как уточняет RT, польские дипломаты обязаны покинуть пределы России до 15 мая.
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