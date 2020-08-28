Россия высылает норвежского дипломата

МИД России уведомил посла Норвегии Рюне Ресаланда о том, что один из старших дипломатов норвежского посольства объявлен персоной нон грата, что означает высылку из страны. Как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, его аккредитация будет прекращена в течение трёх дней, передаёт RT.

Эксперт назвал «охотой на ведьм» высылку дипломата РФ из Норвегии

Решение принято в ответ на высылку заместителя торгового представителя РФ из Норвегии, которого власти этой скандинавской страны заподозрили в шпионаже.

«Деструктивная» линия норвежских властей ухудшает двусторонние отношения, подчеркивают в Москве. «Ответственность за последствия такой политики полностью ложится на Осло», - отметили в российском МИД.

По информации источника РИА Новости, из России высылают советника посольства Норвегии Яна Флэте.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ДипломатыПосольствоНорвегияМИД России
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры