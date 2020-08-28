Россия высылает норвежского дипломата

Решение принято в ответ на высылку заместителя торгового представителя РФ из Норвегии, которого власти этой скандинавской страны заподозрили в шпионаже.

«Деструктивная» линия норвежских властей ухудшает двусторонние отношения, подчеркивают в Москве. «Ответственность за последствия такой политики полностью ложится на Осло», - отметили в российском МИД.

По информации источника РИА Новости, из России высылают советника посольства Норвегии Яна Флэте.

