Россия высылает норвежского дипломата
МИД России уведомил посла Норвегии Рюне Ресаланда о том, что один из старших дипломатов норвежского посольства объявлен персоной нон грата, что означает высылку из страны. Как говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства, его аккредитация будет прекращена в течение трёх дней, передаёт RT.
Решение принято в ответ на высылку заместителя торгового представителя РФ из Норвегии, которого власти этой скандинавской страны заподозрили в шпионаже.
«Деструктивная» линия норвежских властей ухудшает двусторонние отношения, подчеркивают в Москве. «Ответственность за последствия такой политики полностью ложится на Осло», - отметили в российском МИД.
По информации источника РИА Новости, из России высылают советника посольства Норвегии Яна Флэте.
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