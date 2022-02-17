Россия выслала заместителя посла США
17 февраля 202216:52
Россия выслала заместителя посла США Бартла Б. Гормана, сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на посольство.
Отмечается, что в Вашингтоне уже пообещали ответить Москве на этот шаг, назвав высылку «необъективной».
В посольстве США в Москве заявили, что Горман обладает действующей визой, а срок его пребывания в России пока не превысил трех лет.
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17 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru