Россия вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии
Россия вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.
Как отметили в ведомстве, в пятницу в МИД был вызван посол Хорватии в РФ Томислав Цар. Российская сторона выразила дипломату протест «в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму».
МИД в качестве ответной меры на решение Загреба сократить численный состав посольства РФ объявил пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве персонами нон грата. Цару была вручена соответствующая нота.
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