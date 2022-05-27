Россия вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии

Россия вышлет пятерых сотрудников посольства Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Российских дипломатов обязали покинуть Хорватию до 25 апреля

Как отметили в ведомстве, в пятницу в МИД был вызван посол Хорватии в РФ Томислав Цар. Российская сторона выразила дипломату протест «в связи с безосновательными попытками властей Хорватии возложить на Россию вину за военные преступления на Украине и оказанием хорватской стороной военной помощи неонацистскому киевскому режиму».

МИД в качестве ответной меры на решение Загреба сократить численный состав посольства РФ объявил пятерых сотрудников посольства Хорватии в Москве персонами нон грата. Цару была вручена соответствующая нота.

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ВысылкаДипломатыХорватияМИД РФ
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