МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен
Министерство иностранных дел Финляндии начало расследование из-за беседы пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) с главой МИД Элиной Валтонен. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Ранее стало известно, что пранкеры позвонили Валтонен от имени одного из африканских политиков. В МИД Финляндии объявили о начале расследования. Ведомство назвало инцидент «мошенничеством».
«Министр иностранных дел ... совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео», — указали в МИД.
Как отметили в ведомстве, звонок был обычным и не вызвал подозрений. В ходе беседы Валтонен раскрыла общественную позицию страны и мнение по ряду актуальных вопросов, пишет RT. По данным финского МИД, обсуждения не касались конфиденциальной либо секретной информации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru