МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен

Министерство иностранных дел Финляндии начало расследование из-за беседы пранкеров Вована (Владимира Кузнецова) и Лексуса (Алексея Столярова) с главой МИД Элиной Валтонен. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Ранее стало известно, что пранкеры позвонили Валтонен от имени одного из африканских политиков. В МИД Финляндии объявили о начале расследования. Ведомство назвало инцидент «мошенничеством».

«Министр иностранных дел ... совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео», — указали в МИД.

Как отметили в ведомстве, звонок был обычным и не вызвал подозрений. В ходе беседы Валтонен раскрыла общественную позицию страны и мнение по ряду актуальных вопросов, пишет RT. По данным финского МИД, обсуждения не касались конфиденциальной либо секретной информации.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Полегенько
ТЕГИ:МИДФинляндияПранкеры

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