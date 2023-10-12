МИД Финляндии расследует пранк Вована и Лексуса с министром Валтонен

Ранее стало известно, что пранкеры позвонили Валтонен от имени одного из африканских политиков. В МИД Финляндии объявили о начале расследования. Ведомство назвало инцидент «мошенничеством».

«Министр иностранных дел ... совершила видеозвонок с человеком, который не был тем человеком, что был на видео», — указали в МИД.

Как отметили в ведомстве, звонок был обычным и не вызвал подозрений. В ходе беседы Валтонен раскрыла общественную позицию страны и мнение по ряду актуальных вопросов, пишет RT. По данным финского МИД, обсуждения не касались конфиденциальной либо секретной информации.

