Россия вышла из соглашения о ядерно-экологической программе

Данное соглашение давало возможность свести к минимуму уровень радиационного загрязнения северо-западных территорий России, однако в МИД России отметили, что сотрудничество по нему было затруднено еще в 2015-2017 годах.

Договор подписали Европейское сообщество по атомной энергии, Европейский банк реконструкции и развития, Евросоюз, Швеция, Франция, Финляндия, США, Норвегия, Нидерланды, Дания, Германия, Великобритания и Бельгия.

Ранее Россия вышла из двустороннего соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

