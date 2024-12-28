Россия вышла из соглашения о ядерно-экологической программе
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в России протокола по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности к соглашению. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Данное соглашение давало возможность свести к минимуму уровень радиационного загрязнения северо-западных территорий России, однако в МИД России отметили, что сотрудничество по нему было затруднено еще в 2015-2017 годах.
Договор подписали Европейское сообщество по атомной энергии, Европейский банк реконструкции и развития, Евросоюз, Швеция, Франция, Финляндия, США, Норвегия, Нидерланды, Дания, Германия, Великобритания и Бельгия.
Ранее Россия вышла из двустороннего соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Азербайджан ужесточит правила пребывания для россиян
- Россия вышла из соглашения о ядерно-экологической программе
- Туристы массово отказываются от новогоднего отдыха в Анапе из-за мазута в Черном море
- Собянин открыл три новые станции в составе новой Троицкой линии метро Москвы
- Красноармейск в ДНР полностью остался без света
- Путин подписал закон о запрете приема в школы детей мигрантов без знания русского языка
- Туристы с детьми застряли на снегоходах на горном массиве на Камчатке
- Певец Валерий Меладзе тайно вернулся в Россию
- Туркменские авиалинии приостановили полеты в Москву на месяц
- В Чувашии увеличат единовременную выплату участникам СВО до 1,4 миллиона рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru