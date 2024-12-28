Россия вышла из соглашения о ядерно-экологической программе

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе в России протокола по вопросам претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности к соглашению. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

МИД РФ: Действие договора с Финляндией о приграничном сотрудничестве прекращено

Данное соглашение давало возможность свести к минимуму уровень радиационного загрязнения северо-западных территорий России, однако в МИД России отметили, что сотрудничество по нему было затруднено еще в 2015-2017 годах.

Договор подписали Европейское сообщество по атомной энергии, Европейский банк реконструкции и развития, Евросоюз, Швеция, Франция, Финляндия, США, Норвегия, Нидерланды, Дания, Германия, Великобритания и Бельгия.

Ранее Россия вышла из двустороннего соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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