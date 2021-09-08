Россия выразила протест Эстонии из-за отказа в визе российскому дипломату

Россия заявила решительный протест послу Эстонии в РФ Маргусу Лайдре в связи с отказом в выдаче визы российскому дипломату. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД Эстонии отказался выдать визу российскому дипломату

Как отметила дипломат, эстонская сторона отказалась выдать визу 30 августа. Захарова подчеркнула, что Эстония несет ответственность за эскалацию ситуации и ее последствия.

«Не мы начали эту "визовую войну", а Таллин, еще в январе с.г. совершенно безосновательно выславший российского дипломата. Не были услышаны наши призывы остановить раскручивание этой санкционной спирали и после сюжета с задержанием в июле с.г. в Санкт-Петербурге эстонского консула М.Лятте, пойманного с поличным при проведении шпионской операции», — говорится в комментарии представителя МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова добавила, что РФ примет «соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве».

Кроме того, в МИД рекомендовали партнерам отказаться от дальнейших шагов, направленных на деградацию двусторонних отношений.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ЭстонияДипломатыМИД России
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