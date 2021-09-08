Россия выразила протест Эстонии из-за отказа в визе российскому дипломату

Как отметила дипломат, эстонская сторона отказалась выдать визу 30 августа. Захарова подчеркнула, что Эстония несет ответственность за эскалацию ситуации и ее последствия.

«Не мы начали эту "визовую войну", а Таллин, еще в январе с.г. совершенно безосновательно выславший российского дипломата. Не были услышаны наши призывы остановить раскручивание этой санкционной спирали и после сюжета с задержанием в июле с.г. в Санкт-Петербурге эстонского консула М.Лятте, пойманного с поличным при проведении шпионской операции», — говорится в комментарии представителя МИД, опубликованном на сайте ведомства.

Захарова добавила, что РФ примет «соответствующие меры в отношении сотрудника, оформляющегося в эстонскую дипмиссию в Москве».

Кроме того, в МИД рекомендовали партнерам отказаться от дальнейших шагов, направленных на деградацию двусторонних отношений.

