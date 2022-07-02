Россия выйдет из частичных соглашений Совета Европы
Россия прекратит участие в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы (СЕ), соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Глава правительства одобрил предложение МИД, согласованное с другими федеральными ведомствами, о прекращении участия РФ в ряде соглашений СЕ с 16 марта. В частности, Москва выйдет из Группы по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям, частичного соглашения 1990 года об учреждении Европейской комиссии за демократию через право, частичного открытого соглашения СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.
Также Россия покинет расширенные частичные соглашения по спорту, о культурных маршрутах и об обсерватории по преподаванию истории в Европе. Кроме того, РФ прекратит участие в деятельности Европейского фонда поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж»), Европейской аудиовизуальной обсерватории.
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